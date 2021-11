Tueurs du Brabant: "Plus que quasi 1000 jours pour élucider l'affaire"

Il ne reste qu'un peu plus de mille jours pour faire la lumière sur l'affaire des tueries du Brabant, a déclaré mardi matin Christoph D'Haese (N-VA), le bourgmestre d'Alost, lors d'une cérémonie commémorative en l'honneur des victimes. Le 9 novembre 1985, huit personnes avaient été tuées lors du braquage d'un supermarché Delhaize de la ville. L'espoir de retrouver les coupables diminue toujours plus, le dossier expirant en 2025 et le nombre d'enquêteurs sur l'affaire ayant été réduit ces dernières années.



Le dernier et le plus sanglant des braquages des tueries du Brabant s'est déroulé il y a tout juste 36 ans, en novembre 1985 au Delhaize d'Alost. Au cimetière de la ville, des fleurs ont été déposées sur la plaque commémorative réalisée en souvenir aux victimes de l'incident, et le bourgmestre D'Haese a prononcé un discours. Le dossier est entre les mains du parquet fédéral, mais le nombre d'enquêteurs est passé de 27 à 20 ces dernières années. "Ma déception est grande", a réagi le bourgmestre d'Alost après la commémoration. "Nous avons demandé à augmenter les efforts concernant la résolution de ce dossier, mais cette tâche dans notre passé judiciaire, avec 28 morts, ne reçoit pas l'attention qu'elle mérite. Pourtant, il y a urgence puisque le dossier expire en 2025. Je demande au ministre de la Justice de prendre ses responsabilités, sans quoi nous pouvons craindre le pire", a-t-il continué. Le magasin Delhaize situé sur la Parklaan à Alost a été rénové cette année. Un monument commémoratif sera également érigé à côté, mais est toujours dans l'attente de l'obtention de son permis d'environnement. Il devrait être inauguré l'année prochaine.