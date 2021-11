Exposition universelle - La nouvelle mouture du pass Visit WAllonia devrait être lancé dès 2022

(Belga) Lancé en octobre 2020, le pass Visit Wallonia - d'un montant de 80 euros - était une mesure de soutien aux acteurs wallons du tourisme frappés de plein fouet par la crise sanitaire. Face au succès rencontré, la Région entend pérenniser le concept mais sous une nouvelle forme. Le nouveau pass devrait être lancé dès l'année prochaine, a indiqué la ministre wallonne du Tourisme, Valérie De Bue, mardi, en marge de la semaine Wallonie-Bruxelles à l'Exposition universelle de Dubaï.

La nouvelle mouture du pass comprendra une série de réductions pour un montant estimé à quelque 300 euros. Essentiellement numérique, même si la version papier ne sera pas totalement abandonnée, elle remplacera les pass gratuits et autres coupons de réductions proposés actuellement par les différents organismes touristiques et associations professionnelles. "Ce nouveau pass sera un outil de promotion du secteur. Il permettra également d'analyser les comportements des touristes et ainsi mieux répondre à leurs attentes", a précisé Valérie de Bue. "Le but, c'est de lancer cette nouvelle formule dès l'année prochaine, puis de la faire progressivement évoluer", a-t-elle ajouté. (Belga)