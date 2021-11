Coronavirus: tous les Belges recevront une 3ème dose, les détails pratiques seront décidés le 27 novembre

Les différents ministres de la Santé ont trouvé mercredi un accord de principe pour l'administration d'une troisième dose de vaccin (ou une deuxième dose pour les personnes vaccinées avec le Johnson & Johnson) contre le coronavirus à l'ensemble de la population. Toutes les modalités pratiques seront décidées le 27 novembre prochain.

Les Belges devraient tous recevoir dans les mois à venir une invitation pour une 3e dose de vaccin. Les modalités pratiques pour cette troisième dose seront discutées et décidées lors d'une réunion des ministres de la Santé du pays, le 27 novembre prochain.

Pourquoi une troisième dose?

"Nous voyons que les vaccins sont très efficaces mais il s'avère que comme c'est le cas avec beaucoup de vaccins, après un certain temps, il faut un 'booster'", a expliqué le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke.

À quand un troisième dose pour l'ensemble de la population?

700.000 personnes ont déjà reçu une 3e dose sur notre territoire. Ces dernières s'inscrivent dans les catégories de personnes les plus fragiles (autres problèmes de santé) et au public de plus de 65 ans. Désormais, c'est l'ensemble de la population qui sera concerné. Quand seront envoyées les vaccination pour toute la population? Le ministre Frank Vandenbroucke nous éclaire. "Il faut d'abord avoir des avis scientifiques sur la date, comment et dans quel ordre il faut le faire. Nous avions déjà reçu un avis pour les personnes les plus âgées et cette campagne a été lancée. Pour les plus jeunes, il faut d'abord approfondir les données scientifiques. Ce matin, nous avons décidé de commencer à préparer le terrain car c'est toute une organisation", a-t-il souligné.

Sur le plateau du 13h, la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, avait insisté sur le fait qu'il n'y avait pas d'urgence. L'immunité assurée par les deux premières doses de vaccin reste bonne et efficace mais on sait qu'après 6 à 8 mois minimum après la 2ème dose, il est utile de booster l'immunité. L'Agence européenne des médicaments a d'ailleurs récemment donné son feu vert pour ce "boost". Cette troisième dose devrait survenir d'ici quelques mois selon la ministre.

Le pass sanitaire reste-t-il valide si seules 2 doses de vaccin ont été administrées?

On sait que la validité du vaccin dans le pass sanitaire (Covid Safe Ticket) arrivera bientôt à échéance pour les premiers vaccinés. Faudra-t-il impérativement une 3ème dose pour que son pass sanitaire ait sa validité prolongée ? Les ministres se laissent deux semaines de réflexion avant de prendre une décision lors de la réunion du 27 novembre.

Les ministres de la Santé ont par ailleurs décidé mercredi d'autoriser l'administration d'une seconde dose aux personnes qui ont été vaccinées avec le Johnson & Johnson. Selon nos informations, pour ceux qui ont eu le vaccin J&J, cette dose supplémentaire serait administrée à partir de décembre, et il s'agirait d'un Pfizer ou d'un Moderna.