Pour ses 50 ans, la Fondation Vasarely revient sur sa genèse dans une exposition à Aix

Pour fêter ses cinquante ans, la Fondation Vasarely à Aix-en-Provence accueille, jusqu'au 8 mai 2022, une exposition qui retrace les circonstances de sa création par le plasticien d'origine hongroise Victor Vasarely (1906-1997), considéré comme le père de l'art optique.

A travers des documents d'archives, des œuvres originales, des textes et des photographies, l'exposition "L'art sera trésor commun ou ne sera pas" revient sur la genèse du Centre architectonique, un bâtiment-œuvre formé de 16 modules hexagonaux en aluminium, qui a été reconnu d'utilité publique en 1971 et inauguré en 1976.

Les principales étapes du cheminement artistique de Victor Vasarely, créateur de l'Op-Art et de la peinture cinétique qui a accompagné les "Trente Glorieuses" avant de tomber en désuétude, sont également évoquées.

"C'est une année anniversaire forte, importante, qui permet de montrer l'énorme diversité du travail de cet artiste, de ses premières œuvres de graphiste, en passant par ses œuvres plus classiques, plus géométriques, jusqu'à l'aboutissement de son travail, qui a une vocation à permettre une adaptation bien meilleure à l'architecture contemporaine", a expliqué à l'AFP Pierre Vasarely, président de la Fondation et petit-fils de l'artiste.

Profondément influencé par l'école du Bauhaus, le plasticien, qui rêve d'intégrer des œuvres colorées dans la cité et de créer un langage universel, fera de son Centre architectonique, situé au pied de la montagne Sainte-Victoire et classé Monument historique en 2013, le laboratoire de ce projet utopique.

"L'objectif fondamental sera de combattre les nuisances visuelles qui appauvrissent l'environnement de la société moderne, de réintroduire le +Beau+ dans la cité et de mettre l'art à la portée de tous: la Cité polychrome du bonheur était née", précise le communiqué de la fondation.

Cette volonté que l'art soit reproduit et partagé comme un langage s'illustre dans le développement d'un véritable "alphabet plastique" par l'artiste à compter des années 1950: "Il s'agira pour lui de référencer toutes les formes, toutes les couleurs à travers cet alphabet qu'il pourra ensuite utiliser pratiquement à l'infini", détaille Pierre Vasarely.

L'exposition revient également sur les collaborations récurrentes du plasticien, qui a été graphiste publicitaire, avec le monde de l'industrie, à l'instar de la modernisation du fameux losange de Renault.

Le Centre Pompidou à Paris, qui avait consacré à l'artiste une vaste rétrospective en 2019, sera partenaire de la prochaine exposition qui lui sera dédiée à la Fondation Vasarely à partir de juin 2022, "Modernités cosmiques".