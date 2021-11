Les modalités pratiques pour la dose "boost" du vaccin attendues le 27 novembre

(Belga) L'opérationnalisation de la décision de proposer une dose boost du vaccin contre la Covid-19 sera réglée lors d'une prochaine conférence interministérielle (CIM) Santé le 27 novembre prochain, a confirmé mercredi la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale. Elle était interrogée au Parlement régional par les députés Véronique Durenne (MR), Mathilde Vandorpe (cdH) et Dimitri Legasse (PS). Les décisions opérationnelles seront prises après réception d'un avis étayé sollicité par les ministres auprès du conseil supérieur de la santé (CSS).

Les différents ministres de la Santé ont trouvé mercredi matin un accord de principe pour l'administration d'une troisième dose de vaccin contre le coronavirus à l'ensemble de la population. "Et nous avons dit que nous souhaitons voir les choses planifiées de manière un peu plus longue dans le temps", a indiqué Mme Morreale devant les députés. "Nous avons demandé au CSS de se réunir dans les 10-15 jours pour réponse à ces questions : qui ? qui sera prioritaire ? quand ? Nous devons pouvoir planifier cela et aussi analyser les impacts de cette dose sur le Covid Safe Ticket. Nous espérons aboutir le 27 (novembre)". (Belga)