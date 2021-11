Prévisions météo: quel temps pour la fin de la semaine?

La journée débutera sous la grisaille en de nombreux endroits ce jeudi. Mis à part sur l'est et au sud du sillon Sambre et Meuse, où des éclaircies sont possibles, la nébulosité restera généralement abondante au cours de la journée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront entre 8 degrés en haute Ardenne et 13 degrés sur l'ouest du pays, sous un vent faible qui soufflera de direction variable ou de secteur sud.



Pendant la nuit, le ciel sera dégagé dans un premier temps, mais plus tard des bancs de brouillard, épais par endroits, pourront se former. Dans l'est, il y aura un risque de brouillard givrant. Les minima seront compris entre -4 degrés en Hautes Fagnes et 6 degrés au littoral. Le vent sera d'abord faible puis faible à modéré, de secteur sud.

Vendredi, les nuages domineront encore le ciel en matinée, mais au fil des heures ils laisseront place à des éclaircies et à un temps généralement sec. Le thermomètre affichera entre 7 et 13 degrés.

Samedi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec de la pluie ou des averses. Le matin, les nuages bas pourront limiter la visibilité sur le relief. Les maxima se situeront entre 7 et 13 degrés.

Dimanche, il fera d'abord encore nuageux avec quelques précipitations résiduelles. En cours de journée, le temps deviendra pratiquement sec avec des éclaircies depuis l'est. Sous un vent faible à modéré de nord-est, les maxima oscilleront entre 8 et 12 degrés.

Lundi, le temps sera généralement sec avec des périodes très nuageuses et quelques rares éclaircies. Les maxima ne dépasseront pas les 5 à 9 degrés. Le vent restera faible à modéré de nord-est.

Mardi aussi, le temps sera généralement sec mais très nuageux. Les maxima seront autour de 9 degrés dans le centre du pays.