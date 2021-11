Sortie de la BD "Ténébreuse": la princesse est-elle un monstre?

La princesse est-elle un monstre? Derrière cette question se cache une histoire envoûtante. Celle d'un chevalier qui veut sauver une princesse et tue le monstre qui s'avère être son animal de compagnie. Le héros a tout faux et la princesse lui en veut. Pourtant, une relation est née entre deux êtres qui partagent chacun un passé compliqué. A la fois conte et histoire intime, la BD "Ténébreuse" propose un univers qui mêle réalisme médiéval et fantastique. Un récit aux images puissantes. Un lecture idéale pour s'évader durant cet automne.

Le ton est donné dès la couverture. Le lecteur découvre une jeune femme à la tête cerclée d'une couronne de fleurs qui regarde au loin. Autour d'elle des animaux à l'aspect inquiétant. Elle semble la princesse d'un monde fantastique sauvage et enchanté. Le dessinateur Vincent Maillié m'explique que tout est parti d'un croquis qui a inspiré le scénariste Hubert. Tout est parti d'une couronne de fleurs Ténébreuse, c'est l'histoire d'un chevalier, Arhzur, qui semble en quête rédemption. Dès les premières pages, il est ivre et se fait bastonné par la garde de la ville.Nous somme à l'époque médiéval, version contes et légendes. Notre chevalier rencontre trois vieilles dames étranges qui lui propose de délivrer une princesse contre une belle somme d'argent. Elles rajoutent même en prime, une épée pour tuer les monstres qui entourent la captive. Mais est-elle vraiment prisonnière? Un conte fantastique qui se veut ancré dans le réel Tout ne se passe pas comme prévu. La princesse ne voulait pas être délivrée et le chevalier réalise que sa quête n'est pas celle qu'il croit. Ces deux êtres ne savent pas encore que ce faux départ est le début d'une grande aventure ! Dans ce récit l'action se mélange à l'intime pour le plus grand bonheur du dessinateur. Le poids de l'héritage familial sert de toile de fond à Ténébreuse. Parler des relations humaines, de l'intime Cette BD n'est pas simplement un conte revisité. Un souffle épique parcoure les dessins. Vincent Maillié démontre un coup de crayon remarquable. Les cadrages sont au service des émotions. Les animaux réalistes et monstrueux sont particulièrement maîtrisés. Le dessinateur ne voulait pas d'une BD de "bourrin"! Je ne voulais pas d'une BD de bourrin sans nuances Ténébreuse mélange plusieurs univers connus du public pour créer son propre chemin. Les personnages principaux sont attachants et le graphisme est vraiment réussi. Lors de notre renconctre, Vincent Maillié m'explique une des pages de l'album. Elle décrit le rapport de force qui s'installe entre la princesse et le chevalier. Décryptage d'une page de la BD par son dessinateur Le duo d'auteurs aboutit à un album très homogène. L'histoire se lit avec plaisir, le graphisme est élégant réhaussé par une belle palette de couleurs automnales. Ténébreuse est un album à retenir dans les sorties actuelles. La seconde partie est attendue l'année prochaine mais n'hésitez pas à franchir le pas dès maintenant. Ténébreuse, tome 1 aux éditions Dupuis. Scénario : Hubert. Dessin: Vincent Maillié.