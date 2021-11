Un sous-marin allemand de la Grande Guerre identifié au large d'Ostende: "C'est une pièce unique"(vidéo)

Un sous-marin allemand de la Première Guerre mondiale a été identifié l'été dernier dans la partie belge de la mer du Nord, a indiqué mercredi le gouverneur de la province de Flandre occidentale Carl Decaluwé. Il s'agit du sous-marin UB-32 qui a coulé en 1917. Il semblerait que le sous-marin contienne les restes des membres de l'équipage.

De nombreuses épaves datant des deux Guerres mondiales reposent en mer du Nord. Beaucoup ont déjà été découvertes, mais n'ont pas encore été identifiées. Le sous-marin allemand en question avait, lui, déjà été retrouvé dans les années 1980 mais ce n'est que l'été dernier que des plongeurs ont pu l'identifier comme étant l'UB-32, selon l'inscription découverte sur l'une des hélices. Le navire a été construit à Hambourg en 1915 et a servi pendant environ un an et demi. Il était stationné à Zeebrugge et a coulé quelque 21 bateaux dans la Manche. Le sous-marin a finalement été bombardé par un hydravion britannique en 1917. C'est le seul sous-marin allemand à avoir été coulé par un avion. Pour cette raison, notamment, "c'est une pièce unique", explique Tomas Termote, plongeur. L'épave se trouve à une profondeur de 41 mètres et a été gravement endommagée par la bombe. Les membres d'équipage y seraient toujours.

Cette découverte faisant aujourd'hui partie du patrimoine culturel, "j'ai envoyé le rapport scientifique au ministre de la mer du Nord et il décidera ensuite si des mesures de protection supplémentaires doivent être prises pour l'épave", a déclaré M. Decaluwé. Il reste onze sous-marins en mer du Nord, dont trois doivent encore être identifiés. Au total, près de 400 épaves connues des Guerres mondiales y reposent.