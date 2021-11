Bourse de Bruxelles - Un indice BEL 20 tiraillé entre Umicore et Aperam

(Belga) Wall Street ouvrant sans direction jeudi, l'indice BEL 20 et ses voisins européens devaient effacer leurs pertes à l'approche de la clôture. Notre indice de référence restait toutefois négatif de 0,18 pc à 4.372,65 points avec 11 de ses éléments en baisse.

Il était tiraillé entre Aperam (51,80), qui bondissait de 4,44 pc à la veille de la publication de ses résultats, et Umicore (46,83) qui plongeait de 6,00 pc après l'annonce du retrait des matériaux pour batterie d'un concurrent déclarant le secteur pas assez rentable. Galapagos (46,51) suivait avec un recul de 2,74 pc, arGEN-X (270,60) gagnant par contre 0,82 pc tandis que Solvay (105,15) et UCB (107,35) progressaient de 0,43 et 1,18 pc. AB InBev (52,43) cédait de justesse 0,08 pc alors que KBC (85,94) et Ageas (42,06) gagnaient 0,23 et 0,55 pc. Proximus (16,90) et Telenet (32,28) étaient négatives de 0,03 et 0,80 pc, Orange Belgium (19,96) gagnant par ailleurs 0,91 pc tandis que Bpost (7,75) rebondissait de 4,66 pc après sa chute de 3,83 pc de la veille. GBL (102,55) perdait finalement 0,92 pc alors que Sofina (399,00) regagnait 0,91 pc, Colruyt (43,31) et Ahold Delhaize (29,17) reperdant 0,35 et 1,65 pc après leurs belles progressions de la veille. Azelis (27,26) perdait 1,3 pc tandis que Deceuninck (3,76) et Jensen (26,60) progressaient de 1,9 et 2,3 pc, D'Ieteren (157,10) et Bekaert (38,76) de 1 pc, Agfa-Gevaert (3,74) de 1,2 pc. Mithra (19,34) gagnait enfin 3,3 pc, Fagron (15,02) et MDxHealth (1,03) remontant de 1,7 et 1,5 pc tandis que IBA (16,10) et Oxurion (2,15) reculaient de 3 et 2 pc, Biotalys (6,92) et Sequana Medical (7,58) de 1,7 et 1,3 pc. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1471 USD, contre 1,1460 dans la matinée et 1,1523 la veille. L'once d'or gagnait 4,55 dollars à 1.861,10 dollars et le lingot se négociait autour de 52.160 euros, en progrès de 360 euros.