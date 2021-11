Tunisie: nouveaux accrochages autour d'une décharge contestée

Des nouveaux accrochages ont eu lieu jeudi entre policiers et manifestants qui réclament la fermeture d'une décharge au coeur d'une crise de déchets dans une ville du centre-est de la Tunisie, selon des correspondants de l'AFP sur place.

La ville d'Agareb, dans la région de Sfax, est depuis lundi le théâtre de manifestations organisées par des habitants de la région contre la réouverture d'une décharge qui dessert un bassin d'un million de personnes, considérée comme un risque sanitaire.

Le mouvement de protestation a pris de l'ampleur après la mort mardi d'un homme de 35 ans asphyxié par les gaz lacrymogènes tirés par les forces de l'ordre pour disperser une manifestation, selon sa famille. Une version contestée par les autorités qui affirment que l'homme a succombé à un problème de santé sans lien avec les grenades tirées par les forces de l'ordre.

Au lendemain d'une grève générale observée dans la ville mercredi, des centaines d'habitants ont de nouveau protesté jeudi près de la décharge et lancé des pierres sur les voitures de police déployées pour les empêcher d'y pénétrer, selon des correspondants de l'AFP.

Les forces de l'ordre ont riposté en tirant des gaz lacrymogènes, incommodant plusieurs manifestants.

Les protestataires ont également bloqué les accès de la ville d'Agareb avec de grosses pierres et des sacs d'ordures.

"Nous ne courberons pas l'échine et ne ferons pas marche arrière avant la fermeture de la décharge", a affirmé à l'AFP l'un des manifestants, le visage couvert d'un masque.

La région de Sfax, deuxième ville et important pôle économique de Tunisie, connaît ces dernières semaines des mouvements de protestation contre les déchets envahissant les rues et les trottoirs, et menaçant la santé des habitants.

La décharge d'Agareb, la principale de la région, a été fermée fin septembre, sous la pression de la population qui fait valoir que le site est saturé. Les habitants protestent aussi contre le déversement de déchets chimiques dans ce site, destiné uniquement aux ordures ménagères.

Les autorités ont rouvert la décharge lundi, provoquant ainsi une nouvelle vague de protestations.

"Depuis 2013, nous réclamons de vivre dans un environnement sain avec la fermeture de cette décharge qui est source de maladies et de pollution à Agareb", a affirmé à l'AFP Shoukri al-Bahri du collectif "Je ne suis pas une décharge" qui milite pour la fermeture du site.

"Le taux de cancers, de maladies de la peau et d'infertilité a augmenté", assure-t-il depuis Tunis."Ils y jettent toutes sortes d'ordures industrielles et médicales très dangereuses qui nous intoxiquent et nous tuent."

M. Bahri et d'autres représentants de la société civile à Agareb ont été reçus jeudi par le président Kais Saied et ont discuté "des efforts déployés pour mettre fin au problème des déchets" dans la région de Sfax, a indiqué la présidence.

Lors de cette rencontre au palais présidentiel, M. Saied a exhorté ses interlocuteurs à se méfier "de ceux qui tentent d'embraser la situation" et promis de régler le problème "dans les plus brefs délais", selon la même source.