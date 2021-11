Le bilan du concert mortel de Houston passe à 9 morts

(Belga) Une étudiante de 22 ans prise dans le mouvement de foule mortel du festival Astroworld au Texas a succombé à ses blessures, ont annoncé ses proches jeudi, faisant d'elle la neuvième victime de ce concert.

Bharti Shahani était hospitalisée depuis près d'une semaine dans un hôpital de la métropole texane et avait été placée sous respirateur artificiel. "Je veux juste retrouver mon bébé", a supplié sa mère, en larmes devant des journalistes. Bharti Shahani assistait au concert du rappeur américain Travis Scott où un terrible mouvement de foule a tué huit autres personnes et en a blessé des centaines. "Une personne est tombée, et les autres ont suivi comme des dominos" les unes sur les autres, a confié à la télévision locale ABC13 Mohit Bellani, son cousin qui l'accompagnait à cet événement. "Il y avait des corps empilés, on luttait pour remonter à la surface et respirer pour rester en vie", a-t-il raconté. Un petit garçon de 9 ans, Ezra Blount, est entre la vie et la mort. Des dizaines de plaintes ont déjà été déposées contre les organisateurs de ce concert mortel. Est notamment visé le rappeur Travis Scott, principal organisateur du festival et présent sur scène au moment du drame. (Belga)