De la grisaille en matinée, des éclaircies ensuite

Vendredi débutera sous la grisaille avec de la brume ou du brouillard mais aussi des éclaircies, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). En cours de journée, ces éclaircies s'étendront progressivement à l'ensemble du pays. En fin d'après-midi, les champs nuageux deviendront à nouveau plus nombreux sur la région côtière et seront suivis de pluies.

Les maxima seront compris entre 7° en Ardenne et 12° en plaine. Le vent sera d'abord faible à modéré de secteur sud; il virera ensuite au secteur sud à sud-ouest et gagnera en intensité pour devenir modéré, et assez fort au littoral. Vendredi soir, des éclaircies seront encore présentes sur l'est alors que des pluies ou des averses toucheront déjà l'ouest du territoire; elles gagneront les autres régions durant la nuit et s'intensifieront progressivement. Les minima, déjà atteints en première partie de nuit, seront compris entre 0° et 6° au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 6° et 11° ailleurs. Dans l'intérieur des terres, le vent sera modéré de secteur sud-ouest. A la Côte, il sera généralement assez fort de secteur sud-ouest, puis virera au secteur ouest, avec des rafales de 50 à 60 km/h. Samedi, il fera souvent très nuageux avec des périodes de pluie ou des averses, et des maxima compris entre 7° et 12°. Dimanche, la nébulosité sera abondante avec encore quelques précipitations locales puis il fera plus sec avec quelques éclaircies. Les maxima oscilleront entre 6° et 12°.