En Wallonie, 20 entreprises et 539 emplois créés grâce au Brexit

Au total, le Brexit a permis à la Wallonie d'accueillir 358.960.000 euros d'investissements et rendu possible la création de 539 emplois, selon les calculs de l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers (Awex), cités dans L'Echo vendredi. Environ vingt entreprises ont décidé de renforcer leurs positions ou de s'implanter en Wallonie depuis la sortie du Royaume-Uni de l'UE.

Pour des raisons logistiques, réglementaires ou douanières, de nombreux acteurs britanniques ont estimé qu'ils se devaient de poser leurs bagages sur le sol européen en marge de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. D'après l'Awex, les sollicitations restent nombreuses en Wallonie.

Des opportunités pour les acteurs belges

"Notamment dans le secteur de la logistique. Cela crée également des opportunités pour les acteurs belges. La société de transport par camions Euroterminal, basée à Mouscron, vient par exemple de signer un contrat avec un géant de l'e-commerce basé en Angleterre", se félicite Michel Kempeneers, directeur général international de l'Awex. De l'annonce du Brexit le 1er juillet 2016 au 31 décembre 2020, la base de données de l'Awex a comptabilisé 36 projets estampillés "UK" avec de potentiels investissements en Wallonie.

Si certains prospects ont finalement choisi de s'implanter dans d'autres régions, 20 dossiers se sont clôturés par un succès et 4 autres sont toujours en phase d'analyse. Parmi ces investissements étrangers liés au Brexit, 5 dossiers concernent des nouvelles entreprises, souligne le cabinet du ministre wallon de l'Économie Willy Borsus.