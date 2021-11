Pourquoi les hommes cisgenres ne sont pas les bienvenus aux manifestations #Balancetonbar?

Anna Toumazoff, militante féministe française et coordinatrice du mouvement de boycott des bars et boites de nuit, était l’invitée de 7h50 ce matin sur Bel RTL. Elle coorganise l’action de protestation de ce soir à Bruxelles, Liège et d’autres villes, y compris en France.

Ces manifestations sont en mixité non-choisie. Cela signifie que les hommes n’y sont pas les bienvenus. "Quand c’est en mixité non-choisie, ce sont les hommes cisgenre, donc non-transgenres, qui ne sont pas les bienvenus. On sait que de fait ce sont des gens qui vont venir. L’enjeu ici, c’est que contrairement aux premières manifs, il n’y ait pas des victimes qui se retrouvent confrontées à leurs agresseurs. C’est ce qui s’est passé dans les premiers cortèges. Et il y a aussi une notion de 'nous dans les boites on est vulnérables et là pour une fois on est sur le devant de la scène et on arrive à avoir du pouvoir parce qu’on est ensemble sans que les hommes assurent notre sécurité'."

Elle conseille donc aux hommes cisgenres qui souhaitent se montrer solidaires du mouvement en participant de rester en arrière du cortège.

Pour rappel, "cisgenre" est un adjectif qui désigne l'identité de genre où le genre ressenti d'une personne correspond au genre assigné à sa naissance, par opposition à "transgenre".