Voici pourquoi des commerçants namurois décorent leur devanture sur le thème du handicap

Le TEFF (festival du film fantastique) a débuté ce mercredi 10 novembre. Durant cet événement, un concours entre les commerçants namurois est organisé. Le but: décorer sa devanture sur le thème du handicap. Car cette année, à travers le thème "Le handicap sous tous ses aspects", le festival accorde une place importante à la différence et au handicap. Dans le cadre de ce festival, des films, des conférences et des ateliers autour de l'autisme sont notamment organisés.