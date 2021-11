Temps sec et ensoleillé avant l'arrivée d'une perturbation vendredi soir

(Belga) Vendredi après-midi, après dissipation des derniers nuages bas sur le sud-est du pays, le temps sera d'abord très ensoleillé sur l'ensemble des régions malgré la présence de voiles d'altitude, indique l'Institut royal météorologique (IRM). La nébulosité augmentera ensuite progressivement sur l'ouest avec la possibilité de quelques gouttes sur la région côtière en fin de journée. Ailleurs, le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 5° en Lorraine belge, 10° ou 11° sur le centre et 12° sur l'ouest. Le vent sera généralement modéré de secteur sud.

Vendredi soir et durant la nuit, une perturbation traversera progressivement notre pays d'ouest en est. Les minima, atteints en soirée ou en première partie de nuit, seront compris entre -1° en Gaume, 7° ou 8° sur le centre et 12° à la Côte. Le vent s'orientera au sud-ouest et sera modéré dans les terres à assez fort au littoral où des rafales de 50 à 60 km/h ne sont pas exclues. Samedi matin, le temps sera très nuageux à couvert avec des pluies régulières du centre à l'est du pays. Sur l'ouest, il s'agira plutôt d'averses entrecoupées de quelques périodes plus sèches. L'après-midi, le temps restera très nuageux avec quelques éclaircies, mais aussi des averses qui se succéderont fréquemment sur toutes les régions depuis la Mer du Nord. Les maxima seront compris entre 7° en haute Ardenne 12° sur le centre et 13° en Flandre. Dimanche, la nébulosité sera abondante avec encore quelques précipitations locales le matin, puis un temps plus sec avec davantage d'éclaircies l'après-midi. Les maxima oscilleront entre 7° et 13°. En début de semaine, le temps sera généralement sec, mais les nuages bas tiendront bons, sous des maxima proches de 7° ou 8° dans le centre.