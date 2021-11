Etterbeek: la piste cyclable "de la discorde" sera prête la semaine prochaine

À Etterbeek, après avoir suscité des tensions, une piste cyclable se termine. Elle sera entièrement opérationnelle lundi ou mardi matin au plus tard. Toutes les mesures ont été respectées et une ordonnance a été prise. "Justifiées par l'urgence, affirme Vincent De Wolf, bourgmestre d'Etterbeek (MR), constatant la carence, le danger de sécurité, l'urgence et la mise en place d'une piste cyclable mono directionnelle, l'une vers les arcades, l'autre vers Tervuren." Au total, 1.500 cyclistes passent ici tous les jours.