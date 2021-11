Voici le manteau à la mode cet hiver: découvrez son origine... militaire!

Que l'on se promène dans une petite commune ou une grande ville, la mode cet hiver, vous l'avez peut-être remarqué, est aux manteaux longs ! Ils se déclinent pour tous les styles, avec ou sans ceinture, mais plus il est long, mieux c'est. Et le plus plébiscité, c'est celui dit "à manches raglan".

Christine Gody, gérante d’un magasin de vêtements à Namur, présente le manteau de l'hiver : "On est sur un manteau long effet mode, coupé dans le bas ce qui allonge la silhouette. Cet effet de mode sur la longueur, ça va aussi bien aux grandes qu’aux plus petites", assure-t-elle. Dans une autre boutique, Loula Vaira, vendeuse, présente un des modèles les plus tendance : "Il n’y a pas vraiment de coutures, l’épaule est assez tombante et c’est aussi un manteau large." Ce vêtement spécifique, avec épaule non marquée, s’appelle un manteau raglan. Son origine remonte au 19ème siècle, lorsqu’un baron appelé Raglan décide d’habiller ses soldats de sacs de pommes de terre pour avoir bien chaud en pleine guerre. Le baron, qui a d’ailleurs perdu son bras, en profitera lui-aussi et donnera son nom au vêtement. Longtemps porté par les hommes, le manteau long est aujourd’hui plébiscité par les dames. "Ça va avec tout, autant avec des robes que des jupes ou des pantalons", estime une passante. "C’est plus confortable que le manteau court en hiver, surtout au niveau des jambes", ajoute une autre. Combinez-le aux couleurs flashy ou pastel pour être au top de la mode cet hiver.