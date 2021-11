Au Pérou, découverte d'une fosse commune de l'époque précolombienne

(Belga) Des archéologues ont découvert une ancienne fosse commune contenant environ 25 squelettes précolombiens pratiquement intacts, principalement de femmes et d'enfants, dans la citadelle de Chan Chan, dans le nord du Pérou, a déclaré jeudi un membre de l'équipe.

Ils ont également trouvé des dizaines de céramiques et des objets tels que des aiguilles utilisées pour la couture, a déclaré à l'AFP l'archéologue Jorge Meneses. La tombe a été découverte il y a environ trois semaines à Chan Chan, à environ 500 kilomètres au nord de la capitale Lima. Chan Chan - qui signifie "soleil resplendissant" en langue chimu - était une citadelle de la culture Chimu, qui a prospéré entre les années 900 et 1450 sur la côte nord du Pérou avant de tomber aux mains des Incas. La citadelle a été construite sur une superficie d'environ 20 kilomètres carrés pour 30.000 citoyens à son apogée, et comptait dix palais fortifiés. Elle a été déclarée site du patrimoine mondial par l'Unesco en 1986 mais figure également sur sa liste du patrimoine mondial en péril. Des vestiges et des objets précolombiens sont fréquemment découverts au Pérou. Le mois dernier, des ouvriers posant des conduites de gaz dans une rue de Lima sont tombés sur les restes d'une tombe comprenant des récipients funéraires en céramique vieux de 2.000 ans.