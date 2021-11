Startech's Days 2021 - Près de 60 jeunes médaillés au championnat belge des métiers

(Belga) Quelque 59 jeunes ont été médaillés lors du championnat belge des métiers (Startech's Days) qui s'est tenu ces 8 et 9 novembre, a annoncé WorldSkills Belgium dans un communiqué. Les résultats ont été dévoilés lors de la cérémonie "Palmarès" qui se déroulait à Ciney Expo vendredi.

Parmi les lauréats, figurent neuf filles, a souligné WorldSkills Belgium. La moyenne d'âge des médaillés est de 19 ans et les trois plus jeunes sont âgés de 15 ans. La plupart des candidats primés sont issus de la province de Liège et de la communauté germanophone (17) mais toutes les provinces wallonnes sont représentées. Sept jeunes viennent également de Flandre et cinq de Bruxelles. Parmi l'ensemble des jeunes, 22 sont étudiants dans l'enseignement secondaire, six dans l'enseignement en alternance et 11 dans l'enseignement supérieur. Dix-huit travaillent déjà, tandis que deux sont demandeurs d'emploi. Au total, 143 jeunes de moins de 25 ans et issus d'une vingtaine de métiers techniques et manuels se sont affrontés durant deux jours pour les Startech's Days. Ils étaient 825 lors des pré-sélections. Certains lauréats du championnat pourront rejoindre le Belgian Team pour participer au championnat mondial des métiers (WorldSkills), du 12 au 17 octobre 2022 à Shanghai, en Chine. La composition de l'équipe se fera après une évaluation technique effectuée par les experts qui encadrent les jeunes et une appréciation des "soft skills" (motivation, gestion du stress, volonté et capacité d'apprentissage) des compétiteurs. Elle sera connue début décembre. (Belga)