Les Pays-Bas annoncent un reconfinement partiel: 200 manifestants affrontent la police

La police néerlandaise a utilisé vendredi un canon à eau pour disperser des manifestants à La Haye qui jetaient des pierres et tiraient des feux d'artifice pour protester contre un nouveau confinement partiel annoncé par le gouvernement pour contrer une reprise de la pandémie de Covid-19, selon un journaliste de l'AFP.



Environ 200 manifestants se sont affrontés avec la police anti-émeute et des policiers à cheval devant le ministère de la Justice et de la Sécurité, où le Premier ministre Mark Rutte donnait une conférence de presse pour annoncer les restrictions sanitaires.