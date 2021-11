Commémorations 13-Novembre: Kamala Harris a déposé un bouquet face au bar Le Carillon

La vice-présidente des Etats-Unis, Kamala Harris, a déposé un bouquet de fleurs blanches samedi en face de la terrasse du bar Le Carillon, en hommage aux victimes des attentats du 13-Novembre 2015 à Paris, a constaté une journaliste de l'AFP.

Accompagnée de son mari, Doug Emhoff, Mme Harris, qui achève samedi une visite de quatre jours en France, a déposé peu après 12h00 un bouquet au pied de la plaque qui rend hommage aux victimes des fusillades sur les terrasses des bars le Carillon et du restaurant le Petit Cambodge (Xe arrondissement) avant de se recueillir quelques instants. Elle a ensuite traversé la rue pour entrer brièvement dans le bar le Carillon.

Le Bar le Carillon et le restaurant Le Petit Cambodge faisaient partie de la tournée d'hommage effectuée un peu plus tôt dans la matinée par les autorités françaises, menées par le Premier ministre Jean Castex et la maire de la capitale française Anne Hidalgo, six ans après les attentats qui ont fait 130 morts à Saint-Denis et Paris.