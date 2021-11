Enquête sur une agression sexuelle dans un café à Gand: un suspect interpellé

À Gand, la police a interpellé un homme dans le cadre d'une enquête sur une possible infraction sexuelle commise dans la nuit de vendredi à samedi dans un café situé Overpoortstraat, indique la police locale et le parquet de Flandre orientale.



Les faits se seraient produits après minuit au Café Elixir. Un suspect a été interpellé mais les faits font toujours l'objet d'une enquête, a indiqué le parquet. Le week-end dernier, une jeune fille de 18 ans a été retrouvée violée dans le quartier étudiant d'Overpoort, elle aurait été agressée dans un café.

Deux semaines plus tôt, une femme avait été agressée dans un parc après avoir probablement été droguée. Plusieurs centaines de personnes ont participé dimanche à une marche pour exiger plus de sécurité dans les lieux de vie nocturne, et le conseil communal gantois a décidé de discuter systématiquement du problème des agressions sexuelles dans la vie nocturne.