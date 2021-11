Des journalistes rencontrent les 2.000 migrants coincés en Biélorussie: voici leurs parcours et leurs conditions de vie 

La crise migratoire à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie fait une nouvelle victime. Le corps d'un jeune syrien a été découvert par la police polonaise. Des milliers de migrants sont rassemblés à la frontière et tentent de rejoindre l'Europe. L'Union européenne accuse la Biélorussie d'avoir délibérément provoque ce mouvement migratoire.

Nous avons obtenu des images filmées par une équipe de reportage de CNN, une chaîne américaine. Les journalistes ont pu accéder à un campement de fortune du côté biélorusse: un feu pour se réchauffer, des tentes, quelques bâches et des branchages pour se protéger des intempéries. C’est une sorte de camp qui grandit à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie.

Une image montre les migrants face aux forces de l’ordre polonaises, derrière leurs rangées de barbelés, qui surveillent la frontière jour et nuit.

"Vous pouvez voir à quel point nous sommes proche de cette clôture en fil barbelé très coupant. Les forces de sécurité polonaises surveillent de très près la situation. Ils essayent d'empêcher les réfugiés, les migrants présents en Biélorussie, de traverser cette frontière. Et comme vous pouvez le voir, il y a des milliers de personnes ici", commente Matthew Chance, un journaliste de CNN.

Nous sommes venus ici pour mon fils, il a besoin d’être opéré

L'équipe a interrogé l'un des migrants. "Vous êtes en train de me raconter que vous avez payé 2.000 dollars, ce qui est beaucoup d’argent, pour venir du Kurdistan irakien jusqu’ici? Vous pensez que vous pourrez passer la frontière pour aller en Allemagne?", demande le reporter à un témoin. "Oui", rétorque l'homme. "Vous êtes sûr?", demande encore le journaliste. "Oui, ici tout le monde veut aller en Allemagne", confie le témoin. "On va essayer. On ne veut pas s’installer en Pologne", réagit un autre migrant à proximité.

Shohan, une réfugiée kurde d’Irak, explique pourquoi elle a entrepris ce long voyage. "Nous sommes venus ici pour mon fils, il a besoin d’être opéré. Une grosse opération au dos", explique-t-elle à côté de son enfant. Le journaliste acquiesce et remarque que l'enfant porte des prothèses aux jambes. "Il ne peut pas marcher sans ce dispositif", précise la mère.

Le froid et la faim

Avant de parvenir à destination, il va falloir survivre au beau milieu de la forêt et des températures glaciales. "J'ai faim", lance une petite fille à l'équipe de CNN.

Question nourritures, c’est très sommaire. Les quelque 2.000 migrants présents à la frontière dépendent des rares distributions chaotiques et encadrées par l’armée biélorusse. Les autorités biélorusses ont décidé d’acheminer en plus des tentes, du bois ou encore de l’eau.

Aujourd’hui, les migrants sont en quelque sorte piégés entre la Biélorussie et l’Europe. A chacun à ses propres enjeux. Mais pour ces hommes, femmes et enfants, il n’y a qu’un seul objectif: longer la frontière, trouver des failles dans la clôture et passer enfin en Europe à quelques mètres à peine.