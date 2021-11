COP26 - "Des déceptions mais aussi de notables motifs de satisfaction"

(Belga) "Il y a beaucoup à dire sur l'accord. Des déceptions, mais également de notables motifs de satisfaction. A nous désormais de tirer le meilleur parti des différents éléments de l'accord", a réagi samedi soir la ministre belge du Climat, Zakia Khattabi, depuis Glasgow.

Cette dernière se réjouit notamment que l'objectif de 1,5°C inscrit dans l'accord de Paris ait été bétonné et que les règles de collaboration au niveau international aient été définies. "Ces règles, fixées après six ans de discussion, contribueront à garantir la transparence et la responsabilité des parties et par là contribuer à une plus grande confiance réciproque dans le processus", a-t-elle souligné. La ministre salue également la référence à la transition juste; la reconnaissance de l'importance de l'intégrité de tous les écosystèmes et celle du rôle que jouent les peuples indigènes, les jeunes, les femmes ou plus généralement la société civile. "Cet accord est imparfait. Il s'agit d'un compromis entre 197 Etats. Mais il contient les fondations de politiques plus ambitieuses. Il appartient désormais à toutes les régions et à tous les États d'assumer leurs responsabilités. Je choisis pour ma part de me tourner vers l'avenir et d'en tirer le meilleur parti pour plus d'ambition et d'actions concrètes, dans l'intérêt de toutes et de tous, aujourd'hui et demain, ici et ailleurs", a conclu Zakia Khattabi.