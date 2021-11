Réforme scolaire: une pétition réclame un calendrier scolaire commun pour tout le pays

En 2022, les congés scolaires tomberont à des moments différents en Flandre et en Fédération Wallonie-Bruxelles si la réforme prévue entre bien en vigueur. Un casse-tête pour les familles dont les enfants sont inscrits des deux côtés de la frontière linguistique. Plusieurs d'entre elles ont lancé une pétition pour harmoniser les calendriers scolaires dans le pays.

Pour Pascal, la réforme scolaire est un casse-tête. Sa fille Eline, dix ans, est dans l’enseignement francophone. Son fils Hugo, quatre ans, est dans le réseau néerlandophone. Sur son agenda, en orange, les congés d’Eline, en rouge ceux d’Hugo.

Pascal réalise que cela fait au moins 8 semaines de vacances décalées. "Je ne peux pas doubler mon budget vacances. Je ne sais pas. J'avoue que si la réforme passe et que les autres communautés ne suivent pas, ça va être un schmilblick sans nom", nous confie-t-il.

Psychologiquement c'est lourd

Pour Thomas, un autre papa, la rentrée 2022 s’annonce également douloureuse. Ses congés d’instituteur en école francophone vont s’opposer aux vacances de sa fille aînée, scolarisée en Flandre.

Une pétition a été lancée sur internet pour demander un calendrier unique dans tout le pays. Les deux pères l'ont signée, comme plus de 6.000 autres personnes (en date de ce dimanche 18h30). "Cette pétition va permettre d'avoir un débat de nouveau sur cette décision. On espère avoir quelque chose qui s'harmonise et que les gens puissent en discuter", explique Thomas. "Changer maintenant les enfants d'école, au milieu des primaires ou au milieu des maternelles, psychologiquement c'est lourd", réagit Pascal.

Ça va changer aussi la relation avec les enfants

Pour les deux pères que nous avons interrogés, il faut une cohérence entre le bien-être de l’enfant, les parents et l’école. "Je pense que ça va toucher plus de choses qu'une organisation. Ça va changer aussi la relation avec les enfants, ce n'est pas la meilleure des choses", indique Thomas.

La réforme doit être votée en mars 2022. Ces parents espèrent des changements d’ici là.