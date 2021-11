Faut-il limiter la vitesse des trottinettes électriques en ville? A Liège, une vitesse maximale est appliquée à certains endroits

Faut-il limiter, encore un peu plus, la vitesse des trottinettes électriques ? Certains les estiment dangereuses et responsables d'accidents. Alors, les grandes villes prennent des mesures... Dès ce lundi 15 novembre, à Paris, la vitesse des trottinettes de location est limitée à 10 km/h dans certaines zones. Une mesure déjà d'application à Liège.

Sur les piétonniers au centre-ville ou dans les parcs, les trottinettes, qui sont repérées grâce à leur puce GPS, sont automatiquement limitées à 12 km/h. C’est un accord qui a été pris il y a deux ans entre la ville de Liège et les sociétés de location. "On a fourni une carte avec des zones dans lesquelles nous avons demandé que la vitesse des trottinettes soit limitée. Ce sont des zones où l’on va rencontrer beaucoup de piétons", explique Arnaud Lombardo, chef de cabinet de l’échevinat de la Mobilité à la ville de Liège.

200 accidents et deux morts en Flandre

Rouler deux fois moins vite au milieu des piétons, Daniel et Sandro sont d’accord. "Oui pour la sécurité, bien sûr que c’est bien. C’est logique. Il y a des dames, il y a des enfants qui traversent et nous on ne les voit pas", indique l’un d’eux. "Quand on va moins vite, on a plus de réflexe. On a plus de chance de freiner que de foncer dans les gens", ajoute l’autre.

Ces douze derniers mois en Flandre, il y a eu 200 accidents et deux morts. Les limitations automatiques de vitesse sont annoncées. A Paris, où circulent plus de 15.000 trottinettes de location, les restrictions commencent aujourd’hui : 700 zones à 10 km/h maximum.

A Liège, il n’y a pas encore eu d’accident mortel mais la cohabitation est parfois tendue. "Ils passent comme des fous, et ils ne klaxonnent même pas. Je ne suis pas d’accord. Qu’on arrête ce truc-là avec les trottinettes", déplore une riveraine.

Des zones réévaluées tous les mois à Liège

Ceux qui ont leur propre trottinette peuvent théoriquement continuer à rouler à 25 km/h sur les piétonniers. "C’est pour ça qu’il y a un mode dessus pour aller super bas, à 5 km/h. C’est un peu mieux", souligne un propriétaire de trottinette.

A Liège, les zones où les trottinettes de location sont ralenties sont réévaluées tous les mois en fonction des accidents, des éventuels problèmes et en fonction des événements particuliers, comme la foire où les fêtes du 15 août.