La France et l'Allemagne mette en garde la Russie contre toute atteinte à l'Ukraine

(Belga) La Russie doit craindre des "conséquences désastreuses" si elle porte atteinte à l'Ukraine, ont averti l'Allemagne et la France lundi. Le fait que la Russie amasse des troupes à la frontière ukrainienne préoccupe grandement les deux pays européens.

Le gouvernement de Moscou doit faire preuve de retenue et d'ouverture en ce qui concerne le renforcement des troupes dans la région frontalière, demandent Berlin et Paris. Ils mettent en garde contre "toute nouvelle tentative" d'empiéter sur l'autorité de Kiev sur son territoire. Les ministres des Affaires étrangères allemand et français ont rassuré leur homologue ukrainien lundi en lui rappelant qu'ils "soutiennent fermement l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale" de l'Ukraine. Charles Michel, le président du Conseil européen, a également insisté sur le fait que les relations entre l'Union européenne et l'Ukraine "ne faibliront pas". (Belga)