A New York, la première soirée d'enchères pour la collection Macklowe totalise 676 millions de dollars

La première soirée de vente aux enchères de la collection d'art moderne et contemporain Macklowe chez Sotheby's à New York a totalisé 676 millions de dollars, dont une peinture de Mark Rothko à plus de 80 millions, ce qui la place sur la route d'un record historique.

Temps fort de cette saison d'automne 2021 dans l'une des capitales mondiales des enchères, la vente a duré plus de deux heures, pendant lesquelles la totalité des 35 pièces ont été vendues, dont quatre au-dessus des 50 millions de dollars. Une performance saluée par les applaudissements du public, entre 200 et 300 personnes de nouveau autorisées à assister à la vente au siège de Sotheby's, après plusieurs saisons virtuelles à cause de la pandémie.

Deux lots faisaient la course en tête pour être les plus chers de la soirée: c'est finalement une peinture de l'expressionniste américain Marc Rothko (1903-1970), N°7, qui l'a emporté avec 82,4 millions de dollars, devant "Le Nez" d'Alberto Giacometti (1901-1966), un impressionnant bronze suspendu.

Les deux œuvres ont été achetées à distance par des collectionneurs asiatiques, a précisé Sotheby's.

A New York, la vente de deux toiles du maître du pop-art Andy Warhol était aussi attendue : son célébrissime "Nine Marylins" (1962), série de visages de la vedette américaine Marylin Monroe, en noir et blanc, a été vendu pour 47,3 millions de dollars, tandis qu'un "Sixteen Jackies", sur Jackie Kennedy, a trouvé preneur pour 33,8 millions de dollars.

Cette vente aux enchères est la conséquence du divorce prononcé en 2018 entre le promoteur immobilier Harry Macklowe et son épouse Linda Burg, qui formaient un couple richissime ayant amassé une impressionnante collection d'oeuvres d'art.

Seules 35 pièces sur les 65 de la collection étaient vendues lundi soir, le reste devant l'être lors de la prochaine saison d'enchères au printemps 2022.

Mais avec 676 millions de dollars en un soir, le total pourrait dépasser le record atteint par la collection Rockefeller vendue en 2018 chez Christie's pour 835 millions de dollars.