Aung San Suu Kyi inculpée pour "fraude électorale" lors des législatives de 2020

(Belga) L'ex-dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, renversée par l'armée en février et visée depuis par une multitude de procédures judiciaires, va être inculpée pour "fraude électorale" lors des législatives de 2020 remportées haut la main par son parti, ont annoncé mardi les médias d'Etat.

Elle va être poursuivie pour "fraude électorale", a rapporté le journal Global New Light of Myanmar, sans donner plus de détails. Quinze autres responsables, dont l'ex-président de la République, Win Myint, également arrêté lors du coup d'État de février, vont être poursuivis pour la même infraction. (Belga)