Des barrières casse-vitesse installées sur la promenade verte à Auderghem, Woluwé-Saint-Pierre et Saint-Lambert

Une dizaine de barrières rétractables a été installée sur la promenade verte à Auderghem, Woluwé-Saint-Pierre et Saint-Lambert. Ce parcours long de 60 kilomètres est de plus en plus fréquenté depuis le confinement. Ces barrières rétractables devraient permettre d’harmoniser la cohabitation entre piétons et cyclistes..

Une dizaine de barrières "casse-vitesse" a été installée sur la promenade verte à Auderghem, Woluwé-Saint-Pierre et Saint-Lambert. Cette promenade longue de 60 kilomètres a toujours attiré du monde et la fréquentation a encore augmenté depuis le covid. Mais la cohabitation entre piétons et cyclistes n'est pas toujours aisée. Certains piétons ne font pas spécialement attention alors que quelques cyclistes roulent trop vite. Ces barrières doivent donc permettre d'harmoniser la cohabitation entre tous les usagers. Elles devraient être fermées par forte affluence, les week-ends par exemple. Le but n'est pas d'interdire les vélos mais juste de les faire ralentir. Les barrières seront utilisées à partir du printemps. La représentante de la locale Gracq (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens) d’Auderghem, Sylvaine Van Eenoo, souligne qu'il s'agit avant tout de prévention: "Cela averti que l'espace est aussi accessible aux enfants en mode récréatif, pour éviter que les cyclistes prennent ça pour une piste cyclable", dit-elle. Il faut selon elle que les déplacements sur la promenade se fassent dans le respect de chacun: "C'est un savoir vivre ensemble, pour que la promenade verte soit harmonieuse pour tout le monde."