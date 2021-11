Semaine nuageuse avec quelques éclarcies en perspective

(Belga) Le temps restera gris et brumeux mardi après-midi, avec un risque de brouillard en Ardenne. Un peu de bruine n'est pas exclue, principalement en Haute Belgique. Les maxima oscilleront entre 4°C en Haute Ardenne et 8°C à la mer, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM), qui signale par ailleurs des conditions défavorables au fonctionnement des foyers domestiques et des chauffe­-eau et appelle à rester attentif à tout symptôme de type "maux de tête" ou "envie de vomir" qui pourrait être dû à une intoxication au monoxyde de carbone (CO).

Ce soir, des éclaircies sont prévues sur l'ouest. Ailleurs, il fera toujours très nuageux avec le risque de quelques gouttes. Cette nuit, seules quelques rares éclaircies localisées seront possibles. Plus tard dans la nuit, de faibles pluies sont attendues dans le nord- ouest du pays. En Haute Belgique, le risque de brouillard sera encore présent. Les minima se situeront entre 1°C en Hautes Fagnes et 6°C sur l'ouest. Le vent sera faible puis parfois modéré de sud-ouest. A la Côte, le vent s'orientera à l'ouest. Mercredi commencera avec des périodes de faibles pluies ou bruines. Déjà l'avant-midi, le temps deviendra sec sur l'extrême ouest, avec ensuite des éclaircies à la mi-journée. Cette amélioration gagnera les autres régions excepté le sud du sillon Sambre et Meuse où de mauvaises visibilités sont aussi à craindre. Il fera plus doux avec des maxima de 6°C en Hautes Fagnes à 12°C en Flandre. Le vent modéré tournera du sud-ouest vers l'ouest. A la mer, il deviendra parfois assez fort de nord-ouest dans l'après-midi. Mercredi soir, de faibles précipitations traîneront encore dans le sud-est. Ailleurs, on retrouvera des éclaircies parfois larges. La nuit de mercredi à jeudi, le temps sera sec avec des éclaircies et assez bien de nuages d'altitude. En Haute Belgique, il fera encore très nuageux avec des nuages bas qui pourront limiter la visibilité. Les minima seront compris entre 1 à 3°C en Haute Belgique et 3 à 7°C ailleurs. Le vent sera faible et plus tard dans le nord modéré, d'ouest revenant au sud-ouest. A la mer, le vent modéré de nord-ouest reviendra à l'ouest-sud-ouest. Jeudi, le temps sera sec. Les nuages bas resteront très nombreux toute la journée en Ardenne. Ailleurs, on retrouvera d'abord des éclaircies ou quelques nuages d'altitude, mais l'après-midi, le temps deviendra partiellement à très nuageux. Les maxima oscilleront entre 5°C en Hautes Fagnes et 12°C à la mer, sous un vent modéré de sud-ouest. Vendredi, le temps sera gris avec quelques bruies intermittentes. Il fera par contre assez doux avec des maxima de 7 à 13°C et un vent faible à modéré d'ouest à sud-ouest. (Belga)