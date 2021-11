Graines, eau, nichoirs... Tout ce qu'il faut savoir pour nourrir et prendre soin des oiseaux pendant l'hiver

Comment nourrir les oiseaux pendant l'hiver ? C'est la thématique qui a été abordée ce midi dans le RTL INFO Bienvenue avec Thomas Jean, chargé de communication à la ligue royale belge pour la protection des oiseaux.

Peut-on nourrir les oiseaux ? La loi l'autorise-t-elle ?

"De manière générale, il est interdit de nourrir les animaux sauvages, il y a juste une exception qui est faite pour les oiseaux des jardins. Et la ligue royale belge pour la protection des oiseaux invite et recommande tout un chacun à nourrir les oiseaux pendant la période hivernale".

Qu'est-ce qu'on va leur donner à manger ? Qu'est-ce que vous conseillez ?

"Via la Ligue, vous pouvez retrouver une multitude d'aliments différents et il est effectivement préférable de nourrir les oiseaux avec des aliments bio, issus de production bio et de diversifier les types d'alimentation pour avoir un maximum d'espèces directement dans votre jardin ou depuis votre balcon ou votre terrasse. Et donc mettre à disposition dès le début de l'hiver, donc dès maintenant, de la nourriture à disposition via des mangeoires".

Quel type de nourriture leur donner ?

"Il y a une multitude de variétés et d'alimentation en fonction des régimes alimentaires des oiseaux. Donc, on va avoir des oiseaux qui seront insectivores, d'autres qui vont manger des graines, d'autres frugivores. Pour le coup, vous pouvez retrouver des vers de farine séchée par exemple ou des graines de tournesol ou des mélanges de graines bio, qui vont permettre de satisfaire l'ensemble des espèces présentes dans notre région".

Peut-on donner à manger aux oiseaux sur une terrasse ou un balcon ? Vont-ils venir ?

"Si justement, et d'ailleurs il existe des petites mangeoires qu'on peut coller avec des ventouses sur la fenêtre et ça permet, pour les personnes qui n'ont pas de jardin ou qui n'ont pas d'espace extérieur de pouvoir aussi participer au nourrissage des oiseaux. Et c'est assez intéressant parce qu'on les voit directement s'approcher de la fenêtre. Et donc, il y a aussi cette relation particulière liée à l'observation de l'avifaune directement depuis son salon parfois."

Faut-il également leur donner à boire ?

"Oui tout à fait, même si le nourrissage est préférable en hiver, mettre de l'eau à disposition peut se faire toute l'année et en hiver aussi. Il faut juste veiller à ce que l'eau ne gèle pas, et à cet effet, il est préférable de remplacer l'eau assez régulièrement. Ça va être la même chose pour la nourriture : il faut éviter que la nourriture vienne à rentrer en décomposition. Et donc, il est préférable de nettoyer les mangeoires et des abreuvoir assez régulièrement."

Faut-il également placer des nichoirs ?

"Il va y avoir un intérêt à placer des nichoirs juste avant l'hiver parce que les oiseaux ont commencé à chercher des sites de nidification vers cette période-là. Et puis, il y a l'autre intérêt qui est de permettre aux oiseaux de s'abriter pendant la nuit à la fois des intempéries mais aussi de la prédation tout simplement. Et donc placer un nichoir dès maintenant, c'est une très très bonne idée pour leur permettre de passer l'hiver sereinement et préparer la période de nidification au printemps".