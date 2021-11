Bruno Solo présente son nouveau livre: un dîner organisé chez lui avec 11 convives qui appartiennent à l'Histoire de France

Bruno Solo, comédien, producteur, écrivain et passionné d'histoire était l'invité d'Olivier Schoonejans sur le plateau du RTL INFO "Avec Vous" ce midi. Après une carrière passée à tourner des dizaines de films et téléfilms, des émissions d'histoire, et les incontournables "Camera Café" et "La Vérité Si j'mens", Bruno Solo a présenté son nouveau livre, "Les visiteurs d'Histoire". Un livre un peu particulier puisqu'il a sélectionné 11 personnages qui ont marqué l'Histoire de France pour venir dîner avec lui, ce qui lui permet de raconter l'Histoire de manière totalement différente, et de se l'approprier grâce au travail des chercheurs et historiens.

Le but? "Parler de personnages mal connus ou carrément pas connus du tout", explique Bruno Solo. Ce passionné d'histoire les a aussi choisi en fonction de sa vie, de son "histoire intime", comme le nom d'un quartier où il a habité, ou des personnages qui ont marqué l'histoire de ses parents, explique-t-il sur le plateau de RTL INFO.

Pourquoi l'idée d'un dîner? "J'ai décidé de les inviter chez moi mais ils peuvent aussi s'inviter chez vous, l'Histoire appartient à tout le monde. Il y a en même temps cette empathie qui est vulgarisée pour donner au plus grand nombre et leur faire découvrir ces personnages", détaille-t-il. Mais c'est aussi l'occasion de raconter l'Histoire de France différemment "comme si on était à table ou au coin du feu". Pour Bruno Solo, "Game of Thrones, à côté, c'est l'île aux enfants", plaisante-t-il.

Si le livre repose autour d'un dîner, on ne saura jamais ce que Bruno Solo propose à manger à ses convives. Pour lui, c'est la représentation d'un "dîner idéal". Il explique avec une teinte d'humour: "Avec des morts, il n'y a pas de gestes barrières, rien à leur servir à manger et à boire, et en plus, on ne fait pas la vaisselle, un dîner idéal", a-t-il terminé.