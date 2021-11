Obligation vaccinale pour le personnel soignant: une aide soignante non vaccinée témoigne (vidéo)

Il y aura donc bien une obligation vaccinale des soignants, a décidé hier soir un comité des ministres restreint. Entre le 1er janvier et le 31 mars, les membres du personnel soignant devront attester soit du vaccin contre la Covid-19, soit avoir passé un test PCR dans un délai de 72 heures. Ceux qui ne rentreraient pas dans ces conditions bénéficieront du chômage temporaire corona. Dès le 1er avril, l'obligation s'appliquera pleinement. Le personnel qui ne serait pas vacciné sera dès lors licencié de plein droit et bénéficiera du chômage classique avec maintien de l'ancienneté et des droits. On estime que 60.000 membres du personnel soignant ne sont pas vaccinés en Belgique.

Cette mesure passe évidemment assez mal auprès de soignants qui refusent la vaccination. "Donc, limite, maintenant, si on ne veut pas se faire soigner, on est des meurtriers. Moi j'ai déjà reçu des commentaires disant que je n'ai aucune conscience professionnelle alors que ça fait des années que je fais ce métier, des années, j'adore mon métier. Cela me met un coup parce que je me dis que l'on arrive à un point où on ne pourra plus travailler. Je n'ai pas fait le vaccin parce que j'ai peur et du coup j'ai encore plus peur maintenant parce que je vais devoir y passer si je veux garder mon emploi. Parce que si je n'ai plus d'emploi, je ne sais plus payer mon prêt, je fais comment avec mes enfants je fait comment ?", a témoigné une aide-soignante voulant garder l'anonymat.