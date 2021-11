La Belgique 6ème pays non anglophone maîtrisant le mieux l'anglais

La Belgique se classe 6ème dans le classement des pays non anglophones qui maîtrisent le mieux l'anglais. Et c'est grâce principalement aux résultats obtenus en en Flandre. Liège est la ville wallonne qui maîtrise le mieux l'anglais. Comment expliquer ces bons résultats ?

Il fait partie de notre quotidien. Dans les rues, les vitrines et les restaurants, l'anglais est incontournable. Chez nous, le Belge maîtrise de mieux en mieux la langue de Shakespeare.

Derrière les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark, Singapour et la Norvège, notre pays arrivent en sixième place de ce classement mondial devant la France ou encore l'Italie.





Philippe Hambye, socio-linguiste à l'UC LOUVAIN: "Que ce soit dans la musique, dans les logiciels et les applications, c'est vrai qu'on l'utilise. Comme le disent les Canadiens "L'anglais ça ne s'apprend pas, ça s'attrape. Cela indique par là que même quand on n'a pas envie de l'apprendre, on finit par être encore avec".

Au classement des villes belges les plus anglophones, Anvers devance Gand puis Bruxelles et enfin Liège. Les néerlandophones ont une véritable longueur d'avance sur les francophones et cela s'explique par plusieurs facteurs:

"Il y a moins d'interlocuteurs qui parlent néerlandais en dehors de leur pays. Ils ont donc plus besoin d'une langue étrangère. Cette langue étrangère, c'est le deuxième facteur. L'anglais est proche parce que c'est aussi une langue germanique. Et puis troisièmement il y a le fait qu'ils ont l'habitude de regarder des émissions, des films sous-titrés".

Les plus de trente ans sont celles et ceux qui ont le plus progressé depuis l'an dernier. Cette enquête a été menée dans 112 pays auprès de deux millions d'adultes.