Biden nommera le prochain président de la Fed dans "environ quatre jours"

Le président américain Joe Biden annoncera d'ici la fin de la semaine s'il reconduit ou non Jerome Powell au poste de président de la Banque centrale américaine (Fed).

Cette décision très attendue sera annoncée "dans environ quatre jours", a déclaré mardi le président américain à des journalistes lors d'un déplacement dans l'Etat du New Hampshire.

Cette échéance coïncide avec la fin des discussions au sein du parti démocrate sur le plan de réformes sociales et environnementales "Build Back Better" (Reconstruire en mieux) voulu par Joe Biden.

La nomination du président de la Fed est d'autant plus délicate qu'elle pourrait faire partie des tractations, le parti démocrate étant très divisé sur ces nouvelles dépenses.

Nommé comme gouverneur par l'ancien président Barack Obama avant d'être promu président par Donald Trump, le républicain Jerome Powell achèvera en février son mandat de quatre ans à la tête de la puissante Réserve fédérale.

Joe Biden a le choix entre lui offrir un second mandat, ou nommer quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, il reviendra au Sénat de voter pour confirmer ou non la nomination présidentielle.

Si le président démocrate choisit de renommer Jerome Powell, sa confirmation au Sénat est quasiment assurée, au risque cependant de froisser l'aile gauche de son parti, qui a appelé à ne pas le renommer.

Joe Biden pourrait aussi choisir Lael Brainard, qui avait déjà été pressentie l'an passé pour devenir secrétaire au Trésor.

Seule gouverneure démocrate de la Fed, et fervente défenseure d'une régulation bancaire plus stricte, elle est notamment soutenue par l'aile gauche du parti, qui souhaite une action de la Fed plus tournée vers les risques climatiques ainsi que la justice sociale et économique.

Mais sa nomination pourrait être bloquée au Sénat.

- Couleur politique -

Jerome Powell et Lael Brainard ont tous deux été reçus le 4 novembre par Joe Biden, selon les médias américains.

Le président de la Fed est traditionnellement reconduit pour un second mandat, mais l'ancien président républicain Donald Trump avait, en 2017, rompu avec cet usage.

Il avait nommé Jerome Powell pour remplacer à l'issue de son premier mandat Janet Yellen, qui avait été la première femme à diriger la Fed. Elle est actuellement secrétaire au Trésor de Joe Biden. Mme Yellen a salué à plusieurs reprises ces dernières semaines le travail de M. Powell.

La Maison Blanche devra aussi, dans les mois qui viennent, nommer trois nouveaux gouverneurs à la Fed.

Il lui faudra en effet remplir un siège vacant, et remplacer deux gouverneurs: Randal Quarles, nommé par Donald Trump et qui quittera la Fed fin décembre suite à sa démission, et Richard Clarida, également nommé par l'ancien président républicain, et dont le mandat expire fin janvier 2022.

Joe Biden a ainsi l'occasion de retoucher la couleur politique de la puissante Réserve fédérale, mais devra là aussi mener de rudes négociations.