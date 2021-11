A New York, records battus aux enchères pour Frida Kahlo et Pierre Soulages

Des tableaux rares de la mexicaine Frida Kahlo et du français Pierre Soulages ont battu les records de ces artistes aux enchères chez Sotheby's à New York, où ils ont été vendus mardi soir 34,9 millions et 20,2 millions de dollars.

Comme prévu, l'autoportrait de la légendaire peintre mexicaine "Diego y yo" ("Diego et moi", 1949), l'un de ceux où apparaît le visage de son époux Diego Rivera sur son front, a pulvérisé l'ancien record de Frida Kahlo (8 millions de dollars en 2016).

Il devient aussi l’œuvre d'art latino américaine la plus chère de l'histoire vendue aux enchères, le précédent record appartenant à un tableau de ... Diego Rivera, "Los Rivales" (1931), vendu 9,76 millions de dollars par Christie's en 2018.

"Diego y yo", une huile sur masonite, est emblématique des autoportraits au regard intense et énigmatique qui ont fait la célébrité dans le monde entier de la peintre mexicaine, icône du féminisme, décédée en 1954 à l'âge de 47 ans.

Mais sur celui-là, le visage de Diego Rivera apparaît sur le front de Frida, au-dessus de ses yeux noirs, d'où semblent s'échapper quelques larmes. Rivera, qui s'était à l'époque rapproché de l'actrice mexicaine Maria Felix, est représenté lui avec un troisième oeil, signe des tourments qu'il cause à son épouse.

Le tableau de Pierre Soulages, qui avait passé plus de 30 ans dans une collection privée, correspond lui à la période rouge de l'artiste français centenaire, connu pour sa maîtrise du noir. Vendu à 20,2 millions de dollars après une bataille haletante entre plusieurs acquéreurs dans la salle de Sotheby's et au téléphone, il dépasse largement le précédent record, atteint en 2019 (9,6 millions d'euros à Paris).