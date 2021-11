NOUVELLES MESURES: masque obligatoire partout en intérieur dès 10 ans, télétravail imposé plusieurs jours par semaine

Un comité de concertation a eu lieu ce mercredi au palais d'Egmont à Bruxelles. La réunion avait été avancée à ce mercredi à cause de l'aggravation de la situation et le regain de la pandémie. Plusieurs mesures ont été prises. Les mesures entreront en vigueur le 20 novembre 2021 et seront applicables jusqu'au 28 janvier 2022.

"Les signaux d'alarme sont en rouge", a lancé d'emblée Alexander De Croo pour entamer la conférence de presse. "Heureusement, 90% des adultes dans notre pays sont vaccinés et c'est grâce à vous que notre pays ne se retrouve pas en 'lockdown' ", a-t-il poursuivi.

LES NOUVELLES MESURES

1. DISTANCE DE SÉCURITÉ ET LIMITATION DES CONTACTS SOCIAUX

Les autorités ne vont pas instaurer à nouveau le principe de la bulle sociale mais recommandent vivement à chacun de limiter les contacts sociaux.

2. PORT DU MASQUE ÉTENDU

Le comité de concertation a décidé de généraliser le port du masque (dans les espaces fermés, dans les établissements et lieux horeca, dans le cadre d’événements, tant en intérieur qu’en extérieur et quelle que soit l’ampleur de l’événement, dans les magasins et centres commerciaux, dans les espaces accessibles au public des entreprises, des administrations publiques, dans les lieux de culte, etc)

Le port du masque est désormais obligatoire à partir de 10 ans et non 12. En Wallonie et à Bruxelles, le port du masque ne sera pas imposé pour les élèves du primaire.

Le masque peut uniquement être retiré de manière occasionnelle pour manger et boire assis, et lorsque le port du masque est impossible en raison de la nature de l’activité, comme lors d’activités sportives.

3. COVID SAFE TICKET

Le Comité de concertation a décidé que dans les endroits ou lors d’événements où le Covid Safe Ticket était applicable, le port du masque était également obligatoire. Le Covid Safe Ticket et le port du masque sont donc requis. (dans les établissements horeca, lors des événements où la présence de 50 personnes en intérieur est constatée et dès 100 personnes en extérieur, dans les salles de théâtre, de concert, etc.)

Les discothèques et les dancings qui ne veulent pas imposer le port du masque, sont obligés de demander à leurs clients de présenter le Covid Safe Ticket et d’effectuer un autotest sur place. Donc Covid Safe Ticket + autotest.

4. TÉLÉTRAVAIL OBLIGATOIRE

Le télétravail sera imposé quatre jours par semaine jusqu’au 12 décembre, ensuite on passera à trois jours obligatoire par semaine.

5. VACCINATION

"La vaccination des 5-11 ans doit être lancée dès que possible", indique le Comité de concertation. Par ailleurs, toutes les personnes intégralement vaccinées auront bientôt la possibilité de recevoir une dose complémentaire de rappel.

6. VENTILATION

Afin de surveiller correctement la qualité de l'air dans les écoles et les entreprises, le Comité de concertation demande aux ministres régionaux de l’Enseignement et du Travail de veiller à ce que des compteurs de CO2 soient installés rapidement et de manière générale dans tous les locaux des écoles et des entreprises où se rassemblent un grand nombre de personnes.

Les mesures entreront en vigueur le 20 novembre 2021 et seront applicables jusqu'au 28 janvier 2022. Le Comité de concertation se réunira début janvier pour évaluer les mesures.

Elio Di Rupo a résumé les décisions prises en évoquant " trois grandes mesures".

Notez qu' aucune annulation des marchés de Noël n'est prévue.