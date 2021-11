Imposer des autotests pour rentrer en boîte de nuit? "C'est la faillite assurée" pour le secteur

Face à la situation épidémiologique, une piste avancée par les politiques pour éviter la fermeture des boîtes de nuit consiste à imposer le Covid Safe Ticket et un test en plus pour tout le monde à l'entrée. Cette mesure inquiète déjà le monde de la nuit. C'est le cas du responsable de la Fédération Brussels By Night. "La situation épidémiologique est apparemment catastrophique et nous en sommes bien conscients. Mais la proposition que nous faisons, c'est le Covid Safe Ticket sans les tests antigéniques et sans les test PCR. Pour tout le secteur belge, c'est la seule solution envisageable. Les tests antigéniques ou les tests rapides à l'entrée exigés en plus du Covid Safe Ticket actuel ne fonctionnera pas. Les jeunes ne vont pas mettre des cottons tiges dans le nez chaque jour pour sortir en club. Nous n'y croyons absolument pas et pour nous, c'est la faillite assurée pour la majorité des acteurs", explique Lorenzo Serra, responsable de la Fédération Brussels By Night.

Ainsi, ce responsable plaide pour le maintien de la situation actuelle. "Nous avons écrit pendant l'été le protocole de réouverture qui allait être appliqué à partir du 1er octobre et nous avions déjà fait savoir au commissaire Corona que si jamais une nouvelle vague devait arriver, nous étions en faveur d'un Covid Safe Ticket qui allait permettre uniquement aux vaccinés et aux gens rétablis d'avoir accès à nos lieux et que les tests antigéniques et les tests PCR pouvaient être retiré. C'est toujours notre proposition. C'est d'ailleurs la position de certains pays européens", ajoute-t-il. Selon lui, imposer un test supplémentaire n'incitera pas les clients à rentrer dans les boîtes de nuit. "Rajouter un autotest en plus d'un Covid Safe Ticket, c'est une double punition. Les jeunes ne le feront pas. Ils feront la fête chez eux, ils feront la fête ailleurs. Ils iront dans les bars, ils iront n'importe où mais ils n'iront pas en club. Nous en sommes persuadés", conclut-il.