Un jeune crée une carte interactive reprenant les agressions à Namur (vidéo)

Après une série d’agressions à Namur, un jeune veut sensibiliser le monde politique. Mallaury, 24 ans, vient de créer une carte interactive qui reprend les lieux d'agressions.En quelques secondes, une personne peut de manière anonyme, encoder les faits sur la plateforme. Ils sont alors vérifiés et triés en fonction du type d’agression.

En une semaine, une centaine de personnes ont déjà signalé des faits sur cette plateforme. Chaque incident est identifié par un point d'une couleur: le rouge correspond à une agression, le orange à un vol, le jaune aussi mais avec effraction, le vert à une dégradation et le gris à un fait d'exhibition. Chaque fois qu'on clique sur un point, on voit le détail de l'agression en plus de l'heure et la date. C'est le quartier de la gare qui est le plus problématique, avec de nombreux points repris sur la carte.

L'idée est d'objectiver les agressions à Namur. En une semaine, une centaine de faits ont été encodés.