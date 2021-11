Coronavirus: les enfants transmettent-ils le virus autant que les adultes?

Alors qu'imposer le port du masque aux élèves dès la 4ème année primaire, est envisagé dans le rapport des experts du GEMS, transmis aux ministres chargés de trancher ce mercredi après-midi sur les mesures à prendre contre la propagation du coronavirus, les ministres de l'Enseignement y sont formellement opposés. Ce qui pose cette question: les enfants transmettent-ils le virus autant que les adultes?

Christelle Meurisse, infectiologue au CHU de Liège, a réalisé une étude à Liège à ce sujet là. Le constat est sans appel: les enfants sont autant contaminés dans les écoles que leurs professeurs et inversement. Le virus serait transmis majoritairement par contact au sein de l'établissement scolaire ou au sein des familles.

La chercheuse détaille: "Ces enfants évidemment sont bien plus souvent asymptomatiques que les adultes - en tout cas à cette période-là, c'était clair et net - et donc forcément en dehors d'un dépistage systématique comme nous on le faisait, indépendamment des symptômes, et bien on ne détecte pas toujours ses enfants asymptomatiques face à cette étude."

Généraliser le masque dans les écoles pourrait être une mesure transitoire selon le corps médical.

"Pour le moment, ce qu'on voit c'est qu' il y a beaucoup de classes qui ferment, beaucoup d'enfants qui sont mis en quarantaine soumis à des tests et c'est clair que le port du masque pourrait aussi permettre qu'un contact à haut risque devienne un contact à faible risque et donc ne pas les soumettre aux testings et à ces quarantaines", révèle l'infectiologue.

Pascal Dumont, directeur de l'école libre de Robermont: "Porter le masque correctement pour des enfants c'est difficile, ils le touchent et ne le portent pas comme il faut. Si l'enseignant doit en plus surveiller ça toute la journée, c'est encore plus compliqué pour eux. Ils ont déjà pas mal de choses à faire pour le moment. Et je pense que c'est anxiogène."

D'un point de vue théorique, la proposition pourrait être une alternative pour réduire le nombre de quarantaines moyennant certains aménagements comme des pauses plus longues par exemple. D'un point de vue pratique, en revanche les enseignants sont beaucoup plus mitigés.

Pascal Dumont explique les modalités qu'il faudra mettre en place si le Codeco tranchait en la faveur du port du masque dès la 4ème primaire: "Il faudra prévoir les masques pour les enfants qui en n'auront pas. Il faudra que les enfants le portent correctement comme je disais. Chez nous, on a des classes qui travaillent par groupe de niveau et parfois on mélange les élèves de troisième et de quatrième, les enfants de troisième ne vont pas porter le masque et ceux de quatrième bien, cela paraît compliqué à gérer."

Autre solution émise par le corps médical pour diminuer cette transmission: imposer le testing hebdomadaire.