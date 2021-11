Bagarre mortelle dans un bar de Huy: couvre-feu imposé jusqu'au 31 décembre

Un couvre-feu a été instauré pour les cafés et restaurants de la ville de Huy. Ils devront fermer à minuit en semaine et à 1h du matin le week-end. Une mesure prise après une bagarre qui a fait un mort dans un café de la Grand-Place ce week-end.

Une bagarre à l'issue tragique a eu lieu dans un établissement de la Grand-Place de Huy. Aujourd'hui, le bar est fermé et il le restera jusqu'au 1er janvier. Ce n'est pas la seule décision prise par les autorités hutoises car les autres établissements devront fermer à partir de minuit en semaine et 1h du matin le week-end. "En semaine généralement après minuit il n'y a plus grand commerce", explique Eric Dosogne, bourgmestre faisant fonction de Huy (PS). "Mais il y a toute une série de personnes qui circule en ville et qui sont toujours susceptibles d'aller faire un peu le désordre dans certains établissements. On veut éviter cette chose."

Les patrons sont partagés



Cela concerne tous les bars et restaurants situés dans un rayon de cinq kilomètres autour de la Grand-Place de Huy. Directement touchés, les patrons d'établissements sont partagés quant à cette décision. "Il était temps d'apaiser la ville", déclare Olivier Loumaye, patron d'établissement horeca. "1h c'est peut-être un peu sévère mais je comprends très bien. On pourrait imaginer assouplir à 2h le week-end quand la ville sera réellement apaisée." Christian Lapraille, un autre parton, regrette cette décision: "Malheureusement le problème est arrivé. Mais être tous pénalisés, ce n'est pas logique. Qu'on mette de plus de sécurité."

La ville de Huy annonce également un renforcement des patrouilles et des contrôles de police. Les Huttois eux ne se sentent pas forcément en insécurité. "Je vis seule et je n'ai jamais eu de soucis. Je me sens en sécurité dans ma ville", confie une habitante. Une autre approuve la mesure, "1h du matin c'est bien. Après, souvent, les gens ont trop bu et c'est des bagarres."

Ces mesures sont d'applications jusqu'au 31 décembre.