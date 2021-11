Alpro, Kazidomi et Kris Michiels (Unilever), vainqueurs aux Belgian Marketing Awards

(Belga) Alpro, Kazidomi et Kris Michiels (Unilever) ont été élus respectivement Belgian Marketing Company of the Year, Young Belgian Marketing Company of the Year et Marketing Leader(ship) of the Year lors des Belgian Marketing Awards organisés mercredi, chez Deloitte.

Alpro, le producteur d'aliments à base végétale, a remporté le prix de l'entreprise marketing de l'année. "Le choix d'Alpro s'est imposé comme une évidence au jury", a expliqué Marc Raisière, CEO de Belfius, qui présidait la cérémonie. "Son dossier illustrait clairement la profonde réflexion menée par la marque sur tous les aspects marketing. À cela s'ajoute un fort engagement en matière de durabilité. Le fait qu'Alpro soit constamment resté à l'avant-garde de ce segment en pleine croissance en fait le leader logique du marché." Kazidomi a reçu le trophée du Young Belgian Marketing Company of the Year. "Cette catégorie a le plus impressionné le jury. Les trois nominés étaient de jeunes start-ups performantes qui avaient manifestement réfléchi avec soin à leur stratégie, à leur positionnement et à tous les éléments du marketing mix, en accordant une grande attention aux réseaux sociaux dans leur communication", a commenté M. Raisière. "Nous avons finalement décidé de récompenser Kazidomi en raison de son approche globale et de sa solide expérience. C'est un splendide exemple de la façon dont on peut se constituer une solide clientèle en misant sur un purpose-driven branding." Enfin, Kris Michiels, Business/Marketing Director Foods&Refreshments et Head Digital Transformation chez Unilever, remporte le titre de Marketing Leader(ship) of the Year. (Belga)