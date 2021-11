Premier vol orbital pour la méga-fusée Starship de SpaceX début 2022 (Elon Musk)

Elon Musk a déclaré mercredi que la méga-fusée Starship, développée par sa société SpaceX et notamment sélectionnée par la Nasa pour le retour des Américains sur la Lune, tenterait son premier vol orbital en début d'année prochaine.

"Le premier vol orbital, nous espérons le faire en janvier", a-t-il déclaré lors d'une intervention devant des scientifiques de l'Académie nationale des sciences, avant d'ajouter plus tard que le test pourrait aussi avoir lieu "peut-être en février".

"Il y a beaucoup de risques associés à ce premier lancement, donc je ne dirais pas qu'il est probable qu'il soit réussi, mais je pense que nous ferons beaucoup de progrès", a-t-il ajouté.

Starship a déjà effectué plusieurs vols suborbitaux: après plusieurs tests s'étant terminés dans d'impressionnantes explosions, SpaceX avait finalement réussi à faire atterrir le vaisseau, conçu pour être réutilisable.

Pour ce test orbital, il sera cette fois affublé d'un premier étage ultra-puissant appelé Super Heavy.

L'autorisation du régulateur fédéral américain de l'aviation civile (FAA) est attendue "autour de la fin de l'année", a dit Elon Musk. "Nous aurons terminé le pas de tir et la tour de lancement ce mois-ci, puis nous ferons une série de vérifications en décembre", a-t-il détaillé.

"Nous espérons tenter une dizaine de lancements l'année prochaine", a également déclaré le patron. "Peut-être plus."

Il a par ailleurs estimé que Starship serait opérationnelle pour transporter des chargements hors du cadre de tests "en 2023".

La Nasa a choisi de miser sur Starship pour devenir l'alunisseur utilisé dans le cadre de son programme Artémis de retour sur la Lune. Le vaisseau devra être en amont placé en orbite autour de la Lune, et les astronautes arrivant à bord de leur capsule y embarqueront afin qu'il les emmène et les ramène de la surface lunaire, en 2025 au plus tôt.

Mais le patron de SpaceX voit encore plus loin pour cette "plus grande fusée jamais conçue": "ce que nous cherchons à développer avec Starship, c'est un moyen de transport généralisé pour de grandes quantités de masses ou de gens (...) n'importe où dans le système solaire".

Lors de son intervention d'une heure retransmise en direct sur Youtube, le fondateur de SpaceX a martelé sa vision: "je pense qu'il est extrêmement important que nous essayions de devenir une espèce multi-planétaire dès que possible." Car "au bout du compte, (...) la Terre deviendra inhabitable", a-t-il déclaré.

SpaceX a ainsi monté sur pied une usine pour produire des exemplaires de Starship à très grande échelle. "Je pense que pour devenir multi-planétaires, nous aurons besoin de 1.000 vaisseaux ou quelque chose comme ça", a jugé Elon Musk.