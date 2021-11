Les marchés de Noël ne sont pas annulés: voici les règles en vigueur pour en profiter

Après les mesures décidées par le comité de concertation ce mercredi 17 novembre, pourrons-nous profiter de la magie des marchés de Noël ?

La réponse est oui : ceux-ci ne sont pas annulés. Mais pour flâner de chalet en chalet, et se réchauffer autour d'un vin chaud, il faudra présenter son Covid Safe Ticket, comme pour tous les évènements publics en extérieur, s'ils dépassent les 100 personnes.

Le port du masque sera aussi d'application sur tous les marchés de Noël, sauf pour manger et boire, évidemment.

En résumé, le Covid Safe Ticket et le masque sont d'application pour tous les évènements : dès 50 personnes en intérieur et 100 en extérieur. Cette mesure vaut aussi pour les lieux culturels et l'Horeca, excepté lorsqu'on est à table.

A Bruxelles, le traditionnel marché de Noël, les "Plaisirs d'hiver", doit se tenir du 26 novembre au 2 janvier.