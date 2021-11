Troisième dose, vaccination des soignants... Voici comment le calendrier va s'organiser

Notre Premier ministre l’a dit ce mercredi lors de la conférence de presse à l’issue du comité de concertation : c’est la vaccination qui permet, à ce stade, d’éviter un nouveau confinement strict. Aujourd’hui, 3 Belges sur 4 sont vaccinés. Et dans les prochains mois, tout le monde sera bel et bien invité à recevoir une troisième injection. Une dose dite "booster". Voici comment les politiques comptent s’y prendre.

Rendre la vaccination obligatoire pour tous n’est pas une piste privilégiée. Elle est l’une des hypothèses que le commissaire au coronavirus est chargé d’explorer.

Aujourd’hui, 3 Belges sur 4 sont vaccinés complètement. C’est maintenant une chose certaine : tout le monde sera bel et bien invité, dans les prochains mois, à recevoir une injection supplémentaire. Une dose dite "booster". La campagne de rappel s’accélère : on parle de troisième dose pour les vaccinés à deux doses, et de deuxième dose pour ceux vaccinés au Johnson&Johnson.

Le calendrier n’est pas encore clair pour le moment, mais certains publics (comme les plus âgés et les personnes à risque) ont déjà reçu cette troisième dose.

En décembre :

- les personnes vaccinées avec Johnson&Johnson

- le personnel des hôpitaux et des maisons de repos. L’obligation vaccinale du personnel soignant, qui sera d’ailleurs adoptée ce vendredi en conseil des ministres, a pour objectif d’accroître le nombre de personnes protégées dans notre pays.

Jusqu'à la fin du printemps :

- le reste de la population sera invité au fur et à mesure à recevoir une troisième dose.

Concernant les enfants, l’idée de vacciner les 5-11 ans a officiellement été lancée ce mercredi lors du comité de concertation. Pour l'instant, rien n'est concret à ce sujet.