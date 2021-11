Nouvelles mesures anti-Covid: faut-il porter le masque lors d'une fête privée de plus de 50 personnes ?

Suite à l'annonce des nouvelles mesures prises ce mercredi par le Comité de concertation pour faire face au regain de la pandémie de coronavirus, certains d'entre vous se posent des questions. C'est le cas de Carlo qui va fêter prochainement son anniversaire.

"Je fête mon anniversaire le le 27 novembre dans une salle que j’ai réservée avec traiteur. Nous sommes plus de 50 personnes. Tous mes invités sont vaccinés et quelques personnes devront faire un test Covid. Est-ce qu’on devra porter le masque en sachant que c’est une soirée privée ? Je ne comprends plus rien, du jour au lendemain on change tout. J’ai tout payé en avance, je ne sais pas quoi faire", confie Carlo ce jeudi matin via notre bouton orange Alertez-nous.

Etant donné que le nombre de contaminations, d'hospitalisations et de patients aux soins intensifs a presque doublé ces deux dernières semaines, le Comité de concertation a effectivement pris plusieurs nouvelles mesures qui entrent en vigueur ce samedi.

Port du masque et CST

Il a notamment décidé de généraliser le port du masque dans les espaces fermés, dans les établissements et lieux horeca, dans le cadre d’événements, tant en intérieur qu’en extérieur et quelle que soit l’ampleur de l’événement, dans les magasins et centres commerciaux, dans les espaces accessibles au public des entreprises, des administrations publiques, dans les lieux de culte, etc.

Le Comité de concertation a également décidé que dans les endroits ou lors d’événements où le Covid Safe Ticket était applicable, le port du masque était également obligatoire. Le Covid Safe Ticket et le port du masque sont donc requis dans les établissements horeca, lors des événements où la présence de 50 personnes en intérieur est constatée et dès 100 personnes en extérieur, dans les salles de théâtre, de concert, etc.

Les discothèques et les dancings qui ne veulent pas imposer le port du masque sont obligés de demander à leurs clients de présenter le Covid Safe Ticket et d’effectuer un autotest sur place.

Aussi bien les vaccinés que les non-vaccinés sont concernés



Concrètement, Carlo devra donc imposer le port du masque et un Covid Safe Ticket à tous ses invités dès l'âge de 16 ans. "C'est ce qu'on appelle le CST+. C'est obligatoire pour les événements publics et privés de plus de 50 personnes à l'intérieur ou plus de 100 personnes à l'extérieur. Aussi bien les vaccinés que les non-vaccinés sont concernés", confirme Antoine Iseux, porte-parole du Centre de crise.

"Cette décision a été prise car le Covid Safe Ticket en lui-même n'apporte pas une protection suffisante vu la circulation actuelle du virus", explique-t-il. Antoine Iseux précise que le masque peut être retiré occasionnellement pour manger et boire assis.

"Il faudra attendre la publication des textes légaux aujourd'hui ou demain pour avoir plus de détails sur ces nouvelles mesures", ajoute le porte-parole.

Pour rappel, le Covid Sage Ticket est une preuve de vaccination complète, de l'obtention d'un test PCR négatif ou d'un certificat de rétablissement.