Le soleil fait son apparition cette après-midi: combien de temps va-t-il rester?

Cet après-midi, un noyau de haute pression sur l'ouest de la France dirigera des courants maritimes temporairement encore stables et d'origine polaire vers nos régions. Plus tard dans l'après-midi et en soirée, un front chaud affaibli, circulant sur flanc nord de cette zone anticyclonique qui se décale vers les Alpes, traversera le pays d'ouest en est. Vendredi et samedi, nous nous retrouverons donc dans de l'air océanique plus doux et très humide qui sera à l'origine d'un temps maussade.

Jeudi

Cet après-midi, le temps restera sec avec, en beaucoup d'endroits, des champs de nuages élevés et des éclaircies. Au sud du sillon Sambre et Meuse, il fera gris avec des nuages qui pourront localement réduire la visibilité, mais le temps restera généralement sec. En fin de journée, davantage de champs nuageux arriveront depuis le nord-ouest. Les températures seront assez douces pour la saison avec des maxima de 5 degrés en Ardenne à 12 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera le plus souvent modéré, et à la mer parfois assez fort, de secteur sud-ouest. En Ardenne, le vent sera plutôt faible d'ouest à sud-ouest.

Ce soir

Le ciel deviendra très nuageux partout et les nuages bas pourront toujours réduire la visibilité en Ardenne. Par moments, de faibles bruines pourront se produire. Les températures resteront douces avec des minima de 3 à 4 degrés en haute Ardenne et de 11 degrés en bord de mer. Le vent de sud-ouest restera modéré dans la plupart des régions, et faible en Ardenne.

Vendredi

Le temps maussade avec un ciel gris et de fines bruines. En Ardenne, du brouillard sera présent en beaucoup d'endroits. Il fera toutefois doux avec des maxima de localement 5 degrés en Ardenne à 12 ou 13 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest à ouest. En Ardenne, il sera généralement faible sans direction privilégiée.

Vendredi soir et durant la nuit de vendredi à samedi, le temps restera très nuageux et brumeux avec du brouillard en Ardenne. Quelques bruines seront toujours possibles par intermittence. Les minima varieront de 4 degrés en Ardenne à 10 degrés à la mer. Le vent sera faible de secteur sud-ouest ou de direction variable. A la mer, il sera faible à modéré d'ouest à sud-ouest.

Samedi

Le temps sera calme et gris avec des brumes et brouillards matinaux ainsi qu'un risque de quelques gouttes par moments. Les maxima se situeront entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés à la mer. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-ouest. Au littoral, il sera plutôt modéré d'ouest à sud-ouest.

Dimanche

Le ciel restera très nuageux et des brumes ou brouillards matinaux seront encore possibles notamment en Ardenne. En cours de journée, on prévoit l'arrivée d'une zone de pluie et d'averses depuis le littoral, suivie d'éclaircies. Les maxima varieront entre 5 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 10 degrés à la côte. Le vent faible à modéré de sud-ouest virera au secteur nord à nord-ouest et deviendra même assez fort à la mer.