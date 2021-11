Traction d'une voiture en poirier, saute-mouton au-dessus de taxis, sauts arrière sur un pied... Voici les records insolites du Guinness Book 2021

Chaque année, le Guinness Book des Records décerne ses records officiels dans des catégories plus ou moins surprenantes. Parfois spectaculaires, ces records sont souvent battus à travers la planète. Ils sont à la portée de tous... ou presque.

Un saute-mouton au-dessus de taxis britanniques, des sauts arrière sur un pied en moins de trente secondes... Voilà le genre de records qui figurent dans le Guinness Book. Ses membres sont là pour valider les performances. "Si vous voulez figurer dans le Guinness Book des Records, foncez, trouvez le domaine dans lequel vous êtes bon puis entraînez-vous aussi régulièrement que possible, assure Watson Ashley, qui y figure. Honnêtement, vous ne le regretterez pas."

C'est une Vénézuelienne qui détient le record chez les femmes du plus grand nombre de double tours du monde, comme on les appelle, en une minute. Le record de traction d'une voiture en poirier est de 50 mètres en une minute et 13 secondes. "Le secret, c'est d'avoir une taille et un abdomen très résistant, ainsi que de bons triceps et de bonnes épaules", confie Zhang Shuang, détenteur du record.